Явка на виборах в Європарламент по всіх країнах ЄС склала 50,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Явка на виборах в Європарламент, що проходили 23-26 травня в ЄС, склала 50,5%, що на 8% більше, ніж в 2014 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Європарламенту.
"Явка по всіх 28 країнах, включаючи Великобританію, склала 50,5%, що на 8% вище, ніж в 2014 році", - заявив представник Європарламенту.
Нагадаємо, у неділю в Європейському союзі відбувся четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.
Так, 26 травня свої голоси за євродепутатів віддали громадяни 21 країни-члена Євросоюзу. Зокрема, голосування у Німеччині, яка має найбільшу кількість представників у Європарламенті — 96 — починалися о восьмій годині ранку. Тут обирати депутатів Європарламенту мають право 64,8 мільйона виборців, з яких 3,9 мільйона — громадяни інших країн ЄС.
Також вибори відбулися в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Хорватії, Швеції, та на Кіпрі. Останніми закрилися виборчі дільниці в Італії — о 23:00.