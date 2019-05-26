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На виборах в Європарламент в Фінляндії перемогли консерватори

На виборах в Європарламент в Фінляндії перемогли консерватори

Київ • УНН

 • 8779 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Консервативна Національна коаліційна партія (НКП), що входить до складу нинішнього фінського уряду, перемогла на виборах в Європарламент (ЄП) в Фінляндії після підрахунку 100% голосів. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство юстиції країни.

Жителі Фінляндії вибирали 13 депутатів з 269 кандидатів.

НКП отримала 20,8% голосів виборців і зберегла свої три місця в Європарламенті. Другим йде опозиційний "Союз" зелених "з результатом 16%, завдяки чому тепер у партії в ЄП два місця. Третя - опозиційна Соціал-демократична партія, у неї 14,6%, вона зберігає два місця в ЕП.

У партії прем'єр-міністра Юхи Сіпіл "Фінляндський центр" 13,5% голосів, вона втратила 6 процентних пунктів у порівнянні з минулими виборами в 2014 році і втратила одного депутатського місця. Далі йдуть опозиційні "Справжні фіни" (13,8%, зберігають два місця в ЕП), "Лівий союз" (6,9%, зберігає одне місце в ЕП), Шведська народна партія (6,3%, зберігає одне місце в ЕП), Християнська демократична партія (4,9%).

Право голосу в республіці мають 4,26 млн осіб з 5,5-мільйонного населення. Явка на виборах в ЕП склала 42,7%. У нинішньому складі ЕП у НКП і центристів - по три депутата, у соціал-демократів і "Справжніх фінів" - по два і по одному - у "Лівого союзу", Шведської народної партії та "зелених".

Нагадаємо, у неділю в Європейському союзі почався четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.

Так, 26 травня свої голоси за євродепутатів зможуть віддати громадяни 21 країни-члена Євросоюзу. Зокрема, голосування у Німеччині, яка має найбільшу кількість представників у Європарламенті — 96 — починається о восьмій годині ранку. Тут обирати депутатів Європарламенту мають право 64,8 мільйона виборців, з яких 3,9 мільйона — громадяни інших країн ЄС.

Також вибори відбудуться в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Хорватії, Швеції, та на Кіпрі. Останніми закриються виборчі дільниці в Італії — о 23:00.

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