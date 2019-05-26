На выборах в Европарламент в Финляндии победили консерваторы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Консервативная Национальная коалиционная партия (НКП), входящая в состав нынешнего финского правительства, победила на выборах в Европарламент (ЕП) в Финляндии после подсчета 100% голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство юстиции страны.
Жители Финляндии выбирали 13 депутатов из 269 кандидатов.
НКП получила 20,8% голосов избирателей и сохранила свои три места в Европарламенте. Вторым идет оппозиционный "Союз "зеленых" с результатом 16%, благодаря чему теперь у партии в ЕП два места. Третья - оппозиционная Социал-демократическая партия, у нее 14,6%, она сохраняет два места в ЕП.
У партии премьер-министра Юхи Сипиля "Финляндский центр" 13,5% голосов, она потеряла 6 процентных пунктов по сравнению с прошлыми выборами в 2014 году и лишилась одного депутатского места. Далее идут оппозиционные "Истинные финны" (13,8%, сохраняют два места в ЕП), "Левый союз" (6,9%, сохраняет одно место в ЕП), Шведская народная партия (6,3%, сохраняет одно место в ЕП), Христианская демократическая партия (4,9%).
Право голоса в республике имеют 4,26 млн человек из 5,5-миллионного населения. Явка на выборах в ЕП составила 42,7%. В нынешнем составе ЕП у НКП и центристов - по три депутата, у социал-демократов и "Истинных финнов" - по два и по одному - у "Левого союза", Шведской народной партии и "зеленых".
Напомним, в воскресенье в Европейском союзе начался четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент.
Так, 26 мая свои голоса за евродепутатов смогут отдать граждане 21 страны-члена Евросоюза. В частности, голосования в Германии, имеет наибольшее количество представителей в Европарламенте - 96 - начинается в восемь часов утра. Здесь избирать депутатов Европарламента имеют право 64,8 миллиона избирателей, из которых 3,9 миллиона - граждане других стран ЕС.
Также выборы состоятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре. В последние закроются избирательные участки в Италии - в 23:00.