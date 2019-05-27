Явка на выборах в Европарламент по всем странам ЕС составила 50,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Явка на проходивших 23-26 мая в ЕС выборах в Европарламент (ЕП) составила 50,5%, что на 8% больше, чем в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Европарламента.
"Явка по всем 28 странам, включая Великобританию, составила 50,5%, что на 8% выше, чем в 2014 году", - заявил представитель Европарламента.
Напомним, в воскресенье в Европейском союзе состоялся четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент.
Так, 26 мая свои голоса за евродепутатов отдали граждане 21 страны-члена Евросоюза. В частности, голосования в Германии, имеет наибольшее количество представителей в Европарламенте - 96 - начинались в восемь часов утра. Здесь избирать депутатов Европарламента имеют право 64,8 миллиона избирателей, из которых 3,9 миллиона - граждане других стран ЕС.
Также выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре. Последние закрылись избирательные участки в Италии - в 23:00.