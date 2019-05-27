Выборы в Европарламент: большинство за проевропейскими партиями, националисты и евроскептики укрепили позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Первое место на выборах в Европейский парламент, которые прошли в последние три дня во всех 28 странах ЕС, занимает блок христианских демократов, который вместе с альянсом социалистов и демократов, а также социал-демократами сможет сохранить большинство в новом созыве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Причем если у христианских демократов и социал-демократов число депутатов в общей степени уменьшится примерно на 80 мест, то у альянса социалистов и демократов (в него входят в том числе немецкая Свободная демократическая партия, Альянс за Италию, Либерал-демократическая партия Великобритании) прибавилось 40 депутатов.
На 18 человек увеличили свое представительство партии, которые входят в состав "зеленых".
Блок "Европа за свободу и прямую демократию", в который входят евроскептические "Альтернатива для Германии", итальянское "Движение пяти звезд", британская "Партия Brexit" прибавила 14 мест. Блок "Европа наций и свобод", в который входят французское "Национальное объединение", итальянская "Лига", голландская "Партия свободы" - 20 мест. Прибавить националистам и евроскептикам удалось благодаря высоким результатам во Франции и Италии.
Нынешний состав Европейского парламента будет работать до 2024 года. Он должен будет делить полномочия по управлению ЕС вместе с Европейским советом, формировать бюджетную комиссию, контролировать деятельность Европейской комиссии.
Наибольшее число депутатов в Европарламент направляет Германия (96 из 751), за которой следуют Франция (74), Италия и Великобритания (по 73), Испания (54), Польша (51). Наименьшее число депутатов (по 6) представляют Люксембург, Кипр, Эстония и Мальта.
На основе результатов выборов голоса распределились следующим образом (количество депутатских мест):
EPP - 178 (Европейская народная партия)
S&D - 152 (Прогрессивный Альянс социалистов и демократов)
ALDE&R - 108 (Альянс либералов и демократов для Европы)
Greens/EFA - 67 (Группа Зеленых/Европейский свободный альянс)
ECR - 61 (Группа европейских консерваторов и реформистов)
GUE/NGL - 39 (Конфедеративное группа Европейских объединенных левых - Нордических зеленых левых)
EFDD - 53 (Европа свободы и прямой демократии)
ENF - 55 (Группа Европы наций и свободы)
NI - 7 (депутаты, неприсоединившиеся к другим политсилам)
Еще 31 депутат не принадлежит ни к одной политической группе.
Напомним, в Европарламенте объявили окончательные результаты Европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.