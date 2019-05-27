Выборы в Европарламент: большинство за проевропейскими партиями, националисты и евроскептики укрепили позиции

КИЕВ. 27 мая. УНН. Первое место на выборах в Европейский парламент, которые прошли в последние три дня во всех 28 странах ЕС, занимает блок христианских демократов, который вместе с альянсом социалистов и демократов, а также социал-демократами сможет сохранить большинство в новом созыве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.