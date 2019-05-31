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Премьер Чехии опроверг данные о требовании ЕК вернуть 11 млн евро в фонды ЕС

Премьер Чехии опроверг данные о требовании ЕК вернуть 11 млн евро в фонды ЕС

Киев  •  УНН

 • 8767 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Премьер-министр Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш опроверг опубликованную в пятницу газетой Hospodarske noviny информацию о том, что Еврокомиссия (ЕК) требует от связанных с ним компаний, объединенных в принадлежавшем ему холдинге Agrofert, средства, полученные из фондов Евросоюза (ЕС). Об этом политик заявил журналистам, отмечает УНН.

“Это неправда, — сказал Андрей Бабиш. — Речь идет лишь о проекте аудиторского отчета (подготовленного для ЕК). Это только юридическое толкование (экспертов ЕК), с которым компетентные органы Чехии не согласны. У них совершенно другое мнение”.

Ранее газета со ссылкой на источники сообщила, что ЕК обнаружила конфликт между государственными и личными интересами у Бабиша. Она потребовала от Agrofert, объединяющего около 200 компаний, вернуть более 280 млн крон (около 11 млн евро), полученных за последние два года в форме дотаций из фондов ЕС.

Премьер, согласно газете, в разрез с требованиями ЕС и действующей в Чехии законодательной практике сохраняет связи с фирмами, которые принадлежали ему до вступления в большую политику. Лидеры правительственной оппозиции в нижней палате парламента заявили, что если информация Hospodarske noviny подтвердится, то они инициируют созыв внеочередного заседания палаты для вынесения вотума недоверия правительству Бабиша.

Глава кабмина подчеркивает, что не нарушил чешские законы, так как, уйдя в большую политику, поручил управление имуществом целевому фонду, на деятельность которого не оказывает влияния. “Все (было сделано) по закону”, — заявляет он.

Как стало известно ранее, в Чехии снова прошли демонстрации против премьера Бабиша.

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