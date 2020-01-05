Оппозиционер побеждает на выборах президента Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. На президентских выборах в Хорватии, согласно первым сообщениям Государственной избирательной комиссии, победил оппозиционный кандидат, бывший глава правительства социал-демократ Зоран Миланович. За него во втором туре проголосовали 53 процента избирателей. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.
Действующий президент Колинда Грабар-Китарович, кандидат от возглавляемой Хорватским демократическим союзом правящей коалиции, получила 47 процентов голосов. Миланович набрал больше голосов и в первом туре.
Хорватия — это парламентская республика, президент имеет ограниченные полномочия. Его каденция длится 5 лет. Победа Милановича, по мнению обозревателей, будет влиять на парламентские выборы, которые должны состояться в сентябре.
Миланович стал пятым президентом Хорватии от провозглашения независимости в 1991 году. Пост главы государства до сих пор занимали Франьо Туджман, Стьепан Месич, Иво Йосипович и Колинда Грабар-Китарович.
Членом Североатлантического альянса страна стала 2009 года, в Европейский союз вступила в 2013 году. В 2020 году Хорватия впервые с начала своего членства председательствует в Евросоюзе.
Напомним, предыдущий тур президентских выборов в Хорватии, состоявшихся в воскресенье, 22 декабря, не обнаружил однозначного победителя. Бывший премьер-министр Зоран Миланович, представляющий социал-демократов, набрал тогда 29,55 процента голосов.