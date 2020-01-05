Оппозиционер побеждает на выборах президента Хорватии

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112231 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115876 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114339 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 128922 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105664 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108216 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108252 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131904 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130674 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Оппозиционер побеждает на выборах президента Хорватии

Оппозиционер побеждает на выборах президента Хорватии

Киев  •  УНН

 • 10068 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. На президентских выборах в Хорватии, согласно первым сообщениям Государственной избирательной комиссии, победил оппозиционный кандидат, бывший глава правительства социал-демократ Зоран Миланович. За него во втором туре проголосовали 53 процента избирателей. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.

Действующий президент Колинда Грабар-Китарович, кандидат от возглавляемой Хорватским демократическим союзом правящей коалиции, получила 47 процентов голосов. Миланович набрал больше голосов и в первом туре.

Хорватия — это парламентская республика, президент имеет ограниченные полномочия. Его каденция длится 5 лет. Победа Милановича, по мнению обозревателей, будет влиять на парламентские выборы, которые должны состояться в сентябре.

Миланович стал пятым президентом Хорватии от провозглашения независимости в 1991 году. Пост главы государства до сих пор занимали Франьо Туджман, Стьепан Месич, Иво Йосипович и Колинда Грабар-Китарович.

Членом Североатлантического альянса страна стала 2009 года, в Европейский союз вступила в 2013 году. В 2020 году Хорватия впервые с начала своего членства председательствует в Евросоюзе.

Напомним, предыдущий тур президентских выборов в Хорватии, состоявшихся в воскресенье, 22 декабря, не обнаружил однозначного победителя. Бывший премьер-министр Зоран Миланович, представляющий социал-демократов, набрал тогда 29,55 процента голосов.

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