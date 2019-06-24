"Оппоблок" определится с поддержкой законопроекта о "кнопкодавстве" через неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. "Оппозиционный блок" определится с поддержкой президентского законопроекта об обеспечении персонального голосования в парламенте в следующий понедельник, 1 июля, во время заседания фракции. Об этом сообщил народный депутат Украины, член фракции "Оппозиционный блок" Игорь Шурма в комментарии корреспонденту УНН.
"Этот законопроект на заседании фракции не рассматривался, так как не было заседания. Фракция будет определяться за день до заседания парламента, то есть в понедельник мы собираемся и будем решать", - отметил нардеп.
При этом он добавил, что считает необходимой борьбу с "кнопкодавством", впрочем очень сомневается в способности штрафов преодолеть это позорное явление в украинском парламенте.
"Я не верю, что штрафные санкции могут дать какой-то дополнительный положительный эффект. Когда законопроект имеет свою цену - например, голосованияе идет по законопроекту, касается каких-то прав корпоративных, то штраф за "кнопкодавство" может быть и не страшен. Поддерживать надо для порядка, но будет ли иметь он какой-то эффект, трудно сказать", - пояснил Шурма.
Напомним, 21 июня Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".