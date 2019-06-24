"Опоблок" визначиться із підтримкою законопроекту щодо "кнопкодавства" за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. "Опозиційний блок" визначиться із підтримкою президентського законопроекту щодо забезпечення персонального голосування в парламенті в наступний понеділок, 1 липня, під час засідання фракції. Про це повідомив народний депутат України, член фракції "Опозиційний блок" Ігор Шурма в коментарі кореспонденту УНН.
"Цей законопроект на засіданні фракції не розглядався, тому що не було засідання. Фракція буде визначатись за день до засідання парламенту, тобто в понеділок ми збираємось і будемо вирішувати", - зазначив нардеп.
При цьому він додав, що вважає необхідною боротьбу із "кнопкодавством", утім дуже сумнівається в здатності штрафів подолати це ганебне явище в українському парламенті.
"Я не вірю, що штрафні санкції можуть дати якийсь додатковий позитивний ефект. Коли законопроект має свою ціну, - наприклад, голосування йде по законопроекту, що стосується якихось прав корпоративних, то штраф за "кнопкодавство" може бути і не страшний. Підтримувати треба для порядку, але чи буде мати він який ефект, важко сказати", - пояснив Шурма.
Нагадаємо, 21 червня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України”.