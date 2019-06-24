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"Опоблок" визначиться із підтримкою законопроекту щодо "кнопкодавства" за тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. "Опозиційний блок" визначиться із підтримкою президентського законопроекту щодо забезпечення персонального голосування в парламенті в наступний понеділок, 1 липня, під час засідання фракції. Про це повідомив народний депутат України, член фракції "Опозиційний блок" Ігор Шурма в коментарі кореспонденту УНН.

"Опоблок" визначиться із підтримкою законопроекту щодо "кнопкодавства" за тиждень

"Цей законопроект на засіданні фракції не розглядався, тому що не було засідання. Фракція буде визначатись за день до засідання парламенту, тобто в понеділок ми збираємось і будемо вирішувати", - зазначив нардеп.

При цьому він додав, що вважає необхідною боротьбу із "кнопкодавством", утім дуже сумнівається в здатності штрафів подолати це ганебне явище в українському парламенті.

"Я не вірю, що штрафні санкції можуть дати якийсь додатковий позитивний ефект. Коли законопроект має свою ціну, - наприклад, голосування йде по законопроекту, що стосується якихось прав корпоративних, то штраф за "кнопкодавство" може бути і не страшний. Підтримувати треба для порядку, але чи буде мати він який ефект, важко сказати", - пояснив Шурма.

Нагадаємо, 21 червня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України”.

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