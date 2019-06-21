Президент вніс до Ради законопроект про "кнопкодавство"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону “про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України”, передає УНН.
Так, законопроект від 21.06.2019 зареєстровано під номером 10394.
У вівторок документ був переданий до Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя. Текст документу наразі відсутній.
Як повідомляв УНН, раніше голова партії “Слуга народу” Дмитро Разумков заявив, що народних депутатів, які не виконують норми трудового кодексу та займаються “кнопкодавством”, необхідно позбавляти депутатських мандатів.