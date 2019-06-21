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Президент внес в Раду законопроект о "кнопкодавство"

Киев • УНН

 • 10330 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины”, передает УНН.

Президент внес в Раду законопроект о "кнопкодавство"

Так, законопроект от 21.06.2019 зарегистрировано под номером 10394.

Во вторник документ был передан в Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия. Текст документа пока отсутствует.

Как сообщал УНН, ранее председатель партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков заявил, что народных депутатов, которые не выполняют нормы трудового кодекса и занимаются “кнопкодавством”, необходимо лишать депутатских мандатов.

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