Президент внес в Раду законопроект о "кнопкодавство"

Так, законопроект от 21.06.2019 зарегистрировано под номером 10394.

Во вторник документ был передан в Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия. Текст документа пока отсутствует.

Как сообщал УНН, ранее председатель партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков заявил, что народных депутатов, которые не выполняют нормы трудового кодекса и занимаются “кнопкодавством”, необходимо лишать депутатских мандатов.