В полночь прекращаются регулярные пассажирские перевозки через границу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. С 00:00 17 марта 2020 года в Украине отменяются все международные регулярные рейсы - авиа-, железнодорожные и автобусные, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В сообщении отмечено, что Совет национальной безопасности и обороны рекомендует гражданам Украины воздержаться от выезда за границу, а тем, кто сейчас находится за пределами страны - вернуться.
"Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, будет работать только часть пунктов пропуска. Кроме этого - полностью прекращено пешеходное сообщение", - отметили пограничники.
В ГПСУ также призвали пользоваться Интерактивной картой на сайте Госпогранслужбы, где показано действующие пункты пропуска.
"Стоит поинтересоваться и работой пунктов пропуска на смежной стороне, ведь большинство соседних стран ограничили или запретили въезд для иностранных граждан, а также пассажирские перевозки", - говорится в сообщении.
Напомним, Зеленский призвал Кабмин запретить работу метрополитенов и междугороднее пассажирское перевозки.