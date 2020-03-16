Опівночі припиняються регулярні пасажирські перевезення через кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Із 00:00 17 березня 2020 року в Україні скасовуються усі міжнародні регулярні рейси – авіа-, залізничні та автобусні, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
У повідомленні зазначено, що Рада національної безпеки і оборони рекомендує громадянам України утриматися від виїзду за кордон, а тим, хто наразі перебуває за межами країни – повернутися.
"Для громадян України, які подорожують власним транспортом, працюватиме лише частина пунктів пропуску. Крім цього – повністю припинене пішохідне сполучення", - зазначили прикордонники.
У ДПСУ також закликали користуватися Інтерактивною мапою на сайті Держприкордонслужби, де показано діючі пункти пропуску.
"Варто поцікавитись і роботою пунктів пропуску на суміжній стороні, адже більшість сусідніх країн обмежили або заборонили в’їзд для іноземних громадян, а також пасажирські перевезення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Зеленський закликав Кабмін заборонити роботу метрополітенів та міжміське пасажирське перевезення.