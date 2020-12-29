Опрос: украинцы поставили "двойку" 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Текущий 2020 года, который американский журнал "Time" назвал худшим в истории, украинцы оценили в 2,28 в среднем по 5-балльной шкале. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", информирует УНН.
Так, только в 2,03 балла оценили "старания" текущего года на Донбассе, а вот на Западе поставили ему 2,49 балла. В то же время, сельское население лучше оценивает 2020 год - 2,41 против 2,26 в городах.
Добавим, что только 3,9% оценили високосный год на "отлично".
Отметим, что опрос проводился с 17 по 23 декабря 2020 года в 24-х областях Украины и Киеве. Всего опрошено 2500 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,2-2,0%. Метод получения информации: индивидуальное интервью "с глазу на глаз" по месту проживания респондента.
Отметим, что согласно опросу социологической группы "Рейтинг", в Украине 56% граждан чувствуют ухудшение финансовой ситуации в семье, а только 7% чувствуют улучшение.