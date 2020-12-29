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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Опрос: украинцы поставили "двойку" 2020 году

Киев • УНН

 • 18920 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Текущий 2020 года, который американский журнал "Time" назвал худшим в истории, украинцы оценили в 2,28 в среднем по 5-балльной шкале. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", информирует УНН.

Опрос: украинцы поставили "двойку" 2020 году

Так, только в 2,03 балла оценили "старания" текущего года на Донбассе, а вот на Западе поставили ему 2,49 балла. В то же время, сельское население лучше оценивает 2020 год - 2,41 против 2,26 в городах.

Добавим, что только 3,9% оценили високосный год на "отлично".

Отметим, что опрос проводился с 17 по 23 декабря 2020 года в 24-х областях Украины и Киеве. Всего опрошено 2500 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,2-2,0%. Метод получения информации: индивидуальное интервью "с глазу на глаз" по месту проживания респондента.

Отметим, что согласно опросу социологической группы "Рейтинг", в Украине 56% граждан чувствуют ухудшение финансовой ситуации в семье, а только 7% чувствуют улучшение.

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