Опитування: українці поставили "двійку" 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Поточний 2020 рік, який американський журнал "Time" назвав найгіршим в історії, українці оцінили у 2,28 в середньому за 5-бальною шкалою. Про це свідчать результати опитування Центру "Соціальний моніторинг", інформує УНН.
Так, лише у 2,03 бала оцінили "старання" поточного року на Донбасі, а от на Заході надали йому 2,49 бала. Водночас, сільське населення краще оцінює 2020 рік — 2,41 проти 2,26 у містах.
Додамо, що лише 3,9% оцінили високосний рік на "відмінно".
Відзначимо, що опитування проводилося з 17 по 23 грудня 2020 року у 24-х областях України та місті Києві. Всього опитано 2500 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,2-2,0%. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондента.
Зазначимо, що згідно опитування соціологічної групи "Рейтинг", в Україні 56% громадян відчувають погіршення фінансової ситуації у родині, а лише 7% відчувають покращення.