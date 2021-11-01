Опрос: Президент Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков

Детали

В то же время, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (18,7%). За Петра Порошенко намерены проголосовать 12,7% опрошенных, за Юрия Бойко — 6,2%, за Дмитрия Разумкова — 5,5%, а за Юлию Тимошенко — 5,0%.

Кроме того, среди кандидатов на пост президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты называли Зеленского (31,9%), Порошенко (31,6%), Медведчука (24,7%), Бойко (24,0%), Ляшко (15,0%,) Тимошенко (13,8%), Тягнибока (11,0%).

Если бы проходил второй тур выборов президента и в него попали Зеленский и Порошенко, то 26,7% среди всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за Зеленского, а 21,3% — за Порошенко.

Исследование проводили с 23 по 27 октября 2021 года методом телефонного опроса. Всего опросили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Добавим

40,1% опрошенных украинцев считает, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей.

36,2% респондентов отвечают, что нынешняя власть хуже, чем предыдущая.

Каждый пятый из опрошенных (20,1%) считает нынешнюю власть лучше предыдущей.

Напомним

По сравнению с концом июля и началом августа 2021 года электоральная поддержка действующего президента Украины Владимира Зеленского снизилась с 19,5% до 17%.