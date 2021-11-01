Опитування: Президент Зеленський очолив антирейтинг українських політиків

Деталі

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (18,7%). За Петра Порошенка мають намір проголосувати 12,7% опитаних, за Юрія Бойка — 6,2%, за Дмитра Разумкова — 5,5%, а за Юлію Тимошенко — 5,0%.

Окрім того, серед кандидатів на посаду президента України, за яких не будуть голосувати за жодних обставин, респонденти називали Зеленського (31,9%), Порошенка (31,6%), Медведчука (24,7%), Бойка (24,0%), Ляшка (15,0%,) Тимошенко (13,8%), Тягнибока (11,0%).

Якби відбувався другий тур виборів президента і до нього потрапили Зеленський та Порошенко, то 26,7% серед усіх опитаних відповіли, що проголосували б за Зеленського, а 21,3% — за Порошенка.

Дослідження проводили з 23 до 27 жовтня 2021 року методом телефонного опитування. Усього опитали 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Додамо

40,1% опитаних українців вважає, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої.

36,2% респондентів відповідають, що нинішня влада гірша, ніж попередня.

Кожен п’ятий із опитаних (20,1%) вважає нинішню владу кращою за попередню.

Нагадаємо

Порівняно з кінцем липня та початком серпня 2021 року електоральна підтримка чинного президента України Володимира Зеленського знизилася з 19,5% до 17%.