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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Президентський рейтинг: Зеленський продовжує втрачати позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Якби найближчим часом відбулися президентські вибори, то більшість українців проголосували б за нинішнього Главу держави Володимира Зеленського. Проте президентський рейтинг Зеленського продовжує падати. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 14 до 20 жовтня, передає УНН.

Президентський рейтинг: Зеленський продовжує втрачати позиції

Цитата

“Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (17% усіх опитаних або 26% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за Порошенка відповідно 9% і 14% опитаних, за Бойка — відповідно 7% і 12%, за Тимошенко — відповідно 7% і 10%, за Разумкова — відповідно 6% і 9%, за Мураєва — відповідно 4% і 6%, за Смешка — відповідно 3% і 5%, за Гройсмана — відповідно 2% і 3,5%, за Гриценка — відповідно 2% і 3%, за Ляшка — відповідно 2% і 2%, за Притулу — відповідно 1,5% і 2%, за Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за Кличка — відповідно 1% і 1%”, — йдеться у результатах опитування.

Деталі

Відзначається, що порівняно з кінцем липня-початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка Зеленського (з 19,5% до 17% серед усіх опитаних). Порівняно з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки Бойка (з 13% до 7% серед усіх опитаних), що частково може бути пов’язане з появою у списку кандидатів, який пропонувався респондентам, Мураєва.

Також порівняно з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки Порошенка (з 12% до 9% серед усіх опитаних).
Порівняно з кінцем липня-початком серпня зріс рівень електоральної підтримки Разумкова (з 2% до 6% серед усіх опитаних). Рівень електоральної підтримки інших кандидатів з початку цього року не змінився на статистично значущому рівні.

Довідка

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 рокуметодом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницьких проєктів, що здійснюються Центром Разумкова за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Доповнення

За результатами опитування соціологічної групи “Рейтинг”, у вересні цього року за Володимира Зеленського на виборах президента України (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором) проголосували б 31,1% українців. На початку серпня за нього проголосувало б 27%. Водночас 24% за Зеленського не голосували б.

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