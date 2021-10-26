Президентский рейтинг: Зеленский продолжает терять позиции

Цитата

“Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (17% всех опрошенных или 26% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). Намерены проголосовать за Порошенко соответственно 9% и 14% опрошенных, за Бойко — соответственно 7% и 12%, за Тимошенко — соответственно 7% и 10%, за Разумкова — соответственно 6% и 9%, за Мураева — соответственно 4% и 6%, за Смешко — соответственно 3% и 5%, за Гройсмана — соответственно 2% и 3,5%, за Гриценко — соответственно 2% и 3%, за Ляшко — соответственно 2% и 2%, за Притулу — соответственно 1% ,5% и 2%, за Кошулинского — соответственно 1% и 2%, за Кличко — соответственно 1% и 1%”, — говорится в результатах опроса.

Подробности

Отмечается, что по сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка Зеленского (с 19,5% до 17% среди всех опрошенных). По сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки Бойко (с 13% до 7% среди всех опрошенных), что частично может быть связано с появлением в предлагавшемся респондентам списке кандидатов Мураева.

Также по сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки Порошенко (с 12% до 9% среди всех опрошенных).

По сравнению с концом июля-началом августа вырос уровень электоральной поддержки Разумкова (с 2% до 6% среди всех опрошенных). Уровень электоральной поддержки других кандидатов с начала этого года не изменился на статистически значимом уровне.

Справка

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Социологический опрос проведен в рамках исследовательских проектов, осуществляемых Центром Разумкова при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

Дополнение

По результатам опроса социологической группы “Рейтинг”, в сентябре этого года за Владимира Зеленского на выборах президента Украины (среди голосующих и определившихся с выбором) проголосовали бы 31,1% украинцев. В начале августа за него проголосовало бы 27%. В то же время, 24% за Зеленского не голосовали бы.