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Президентский рейтинг: Зеленский продолжает терять позиции

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Если бы в ближайшее время прошли президентские выборы, то большинство украинцев проголосовали бы за нынешнего главу государства Владимира Зеленского. Однако президентский рейтинг Зеленского продолжает падать. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября, передает УНН.

Президентский рейтинг: Зеленский продолжает терять позиции

Цитата

“Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (17% всех опрошенных или 26% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). Намерены проголосовать за Порошенко соответственно 9% и 14% опрошенных, за Бойко — соответственно 7% и 12%, за Тимошенко — соответственно 7% и 10%, за Разумкова — соответственно 6% и 9%, за Мураева — соответственно 4% и 6%, за Смешко — соответственно 3% и 5%, за Гройсмана — соответственно 2% и 3,5%, за Гриценко — соответственно 2% и 3%, за Ляшко — соответственно 2% и 2%, за Притулу — соответственно 1% ,5% и 2%, за Кошулинского — соответственно 1% и 2%, за Кличко — соответственно 1% и 1%”, — говорится в результатах опроса.

Подробности

Отмечается, что по сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка Зеленского (с 19,5% до 17% среди всех опрошенных). По сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки Бойко (с 13% до 7% среди всех опрошенных), что частично может быть связано с появлением в предлагавшемся респондентам списке кандидатов Мураева.

Также по сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки Порошенко (с 12% до 9% среди всех опрошенных).

По сравнению с концом июля-началом августа вырос уровень электоральной поддержки Разумкова (с 2% до 6% среди всех опрошенных). Уровень электоральной поддержки других кандидатов с начала этого года не изменился на статистически значимом уровне.

Справка

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Социологический опрос проведен в рамках исследовательских проектов, осуществляемых Центром Разумкова при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

Дополнение

По результатам опроса социологической группы “Рейтинг”, в сентябре этого года за Владимира Зеленского на выборах президента Украины (среди голосующих и определившихся с выбором) проголосовали бы 31,1% украинцев. В начале августа за него проголосовало бы 27%. В то же время, 24% за Зеленского не голосовали бы.

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