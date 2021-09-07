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Социологи обновили рейтинг Зеленского

Киев  •  УНН

 • 26330 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то большинство украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского. Уровень доверия к действующему главе государства с августа вырос на 17%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”, сообщает УНН.

Детали

По данным опроса, сегодня за Владимира Зеленского на выборах президента Украины (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором) проголосовали бы 31,1% украинцев. В начале августа за него проголосовали бы 27%. В то же время 24% за Зеленского не голосовали бы.

Второе и третье место в рейтинге заняли следующие кандидаты:

  • Петр Порошенко — 13,3%;
  • Юрий Бойко — 10,9%.

Также свои голоса украинцы отдали за таких политиков:

  • Юлия Тимошенко — 9,2%;
  • Игорь Смешко — 6,1%;
  • Владимир Гройсман — 5,7%;
  • Евгений Мураев — 5,7%;
  • Олег Ляшко — 4,1%;
  • Дмитрий Разумков — 3,7%;
  • Арсений Яценюк — 3,1%.

В то же время Петр Порошенко возглавляет антирейтинг — 45% украинцев не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах, а за Юрия Бойко не проголосовали бы 35%. В антирейтинг также вошли Юлия Тимошенко, за которую не проголосовали бы 38% опрошенных, Олег Ляшко — 24%. Каждый шестой-седьмой не проголосовал бы за Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и Евгения Мураева.

Добавим

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому сейчас доверяют 50% опрошенных, не доверяют — 48%. Таким образом к действующему главе государства уровень доверия украинцев, который в начале августа составил 33%, вырос на 17%.

  • Дмитрию Разумкову доверяют 29% не доверяют — 32%, не знают его — 33%;
  • Петру Порошенко доверяют 26%, не доверяют — 71%;
  • Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют — 72%;
  • Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют — 58%, не знают его — 16%;
  • Денису Шмыгалю доверяют 17%, не доверяют — 46%, не слышали о таком — 30%;
  • Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют — 71%.

Опрос проводили с 2 по 4 сентября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более чем 2,0%.

Напомним

В начале августа Владимиру Зеленскому доверяли 33% украинцев, а не доверяли — 61%.

Украинские Национальные Новости

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