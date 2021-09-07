Соціологи оновили рейтинг Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Якби найближчим часом відбулися президентські вибори, то більшість українців проголосували б за Володимира Зеленського. Рівень довіри до чинного глави держави від серпня зріс на 17%. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”, інформує УНН.
Деталі
За даними опитування, сьогодні за Володимира Зеленського на виборах президента України (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором) проголосували б 31,1% українців. На початку серпня за нього проголосувало б 27%. Водночас 24% за Зеленського не голосували б.
Друге і третє місце у рейтингу посіли такі кандидати:
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- Петро Порошенко — 13,3%;
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- Юрій Бойко — 10,9%.
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Також свої голоси українці віддали за таких політиків:
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- Юлія Тимошенко — 9,2%;
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- Ігор Смешко — 6,1%;
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- Володимир Гройсман — 5,7%;
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- Євгеній Мураєв — 5,7%;
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- Олег Ляшко — 4,1%;
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- Дмитро Разумков — 3,7%;
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- Арсеній Яценюк — 3,1%.
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Водночас Петро Порошенко очолює антирейтинг — 45% українців не проголосували б за нього за жодних обставин, а за Юрія Бойка не проголосували б 35%. До антирейтингу також увійшли Юлія Тимошенко, за яку не проголосували б 38% опитаних, Олег Ляшко — 24%. Кожен шостий-сьомий не проголосував б за Арсенія Яценюка, Олега Тягнибока та Євгенія Мураєва.
Додамо
Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому наразі довіряє 50% опитаних, не довіряють — 48%. У такий спосіб рівень довіри українців до чинного глави держави, який на початку серпня становив 33%, зріс на 17%.
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- Дмитру Разумкову довіряють 29% не довіряють — 32%, не знають його — 33%;
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- Петру Порошенку довіряють 26%, не довіряють — 71%;
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- Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють — 72%;
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- Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють — 58%, не знають його — 16%;
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- Денису Шмигалю довіряють 17%, не довіряють — 46%, не чули про такого — 30%;
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- Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють — 71%.
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Опитування проводили з 2 до 4 вересня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%.
Нагадаємо
На початку серпня Володимиру Зеленському довіряли 33% українців, а не довіряли — 61%.