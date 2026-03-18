Операция "Полуночный молот" остановила Иран на пути к созданию 10 ядерных бомб - сенатор Грэм

defense.gov

В рамках операции "Полуночный молот" США остановили Иран на пути к производству по меньшей мере 10 ядерных бомб, сообщил американский сенатор Линдси Грэм в X, пишет УНН.

В кратчайшие сроки, благодаря операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), президент Трамп остановил Иран от получения достаточного количества оружейного урана для изготовления по меньшей мере 10 ядерных бомб. Иран был в неделях, а не в годах, чтобы достичь этого - написал Грэм.

Что такое операция "Полуночный молот"

В операции под кодовым названием "Полуночный молот" участвовали 125 военных самолетов США, а целями были три ядерных объекта: Фордо, Натанз и Исфахан.

Соединенные Штаты атаковали три объекта в Иране, критически важные для ядерной программы Тегерана, 21 июня 2025 года. Операция "Полуночный молот" включала ударную группу из семи бомбардировщиков B-2 и более двух десятков крылатых ракет "Tomahawk". На брифинге в Пентагоне 22 июня глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что в операции "Полуночный молот" для поддержки атаки было задействовано более 125 самолетов США. Эта атака стала первым случаем, когда Соединенные Штаты применили свою крупнейшую бомбу для подрыва бункеров GBU-57 Massive Ordinance Penetrator (MOP) в боевом конфликте, указали в CSIS. Генерал Кейн подчеркнул, что Соединенные Штаты сбросили 14 MOP по двум целям.

Дополнение

