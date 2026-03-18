У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
17 березня, 22:26
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
17 березня, 20:08
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
17 березня, 16:45
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
17 березня, 15:05
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
17 березня, 15:05
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
17 березня, 14:51
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
17 березня, 13:37
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
17 березня, 13:00
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
17 березня, 12:18
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Операція "Опівнічний молот" зупинила Іран на шляху до створення 10 ядерних бомб - сенатор Грем

Київ • УНН

 • 1780 перегляди

Операція Опівнічний молот завадила Ірану отримати уран для десяти ядерних бомб. Країна перебувала за кілька тижнів до завершення створення зброї.

Операція "Опівнічний молот" зупинила Іран на шляху до створення 10 ядерних бомб - сенатор Грем
У межах операції "Опівнічний молот" США зупинили Іран на шляху до виготовлення щонайменше 10 ядерних бомб, повідомив американський сенатор Ліндсі Грем у X, пише УНН.

У найкоротший термін, завдяки операції "Опівнічний молот" (Midnight Hammer), президент Трамп зупинив Іран від отримання достатньої кількості збройового урану для виготовлення щонайменше 10 ядерних бомб. Іран був за тижні, а не за роки, щоб досягти цього

- написав Грем.

Що таке операція "Опівнічний молот"

В операції під кодовою назвою "Опівнічний молот" брали участь 125 військових літаків США, а цілями були три ядерні об’єкти: Фордо, Натанз та Ісфахан.

Сполучені Штати атакували три об'єкти в Ірані, критичні для ядерної програми Тегерана, 21 червня 2025 року. Операція "Опівнічний молот" включала ударну групу із семи бомбардувальників B-2 і понад двох десятків крилатих ракет "Tomahawk". На брифінгу в Пентагоні 22 червня голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив, що в операції "Опівнічний молот" для підтримки атаки було залучено понад 125 літаків США. Ця атака стала першим випадком, коли Сполучені Штати застосували свою найбільшу бомбу для підриву бункерів GBU-57 Massive Ordinance Penetrator (MOP) у бойовому конфлікті, вказали у CSIS. Генерал Кейн підкреслив, що Сполучені Штати скинули 14 MOP по двох цілях.

США завдали удару по іранських ракетних об'єктах – використали боєприпаси глибокого проникнення.

