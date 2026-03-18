Операція "Опівнічний молот" зупинила Іран на шляху до створення 10 ядерних бомб - сенатор Грем

У межах операції "Опівнічний молот" США зупинили Іран на шляху до виготовлення щонайменше 10 ядерних бомб, повідомив американський сенатор Ліндсі Грем у X, пише УНН.

У найкоротший термін, завдяки операції "Опівнічний молот" (Midnight Hammer), президент Трамп зупинив Іран від отримання достатньої кількості збройового урану для виготовлення щонайменше 10 ядерних бомб. Іран був за тижні, а не за роки, щоб досягти цього - написав Грем.

Що таке операція "Опівнічний молот"

В операції під кодовою назвою "Опівнічний молот" брали участь 125 військових літаків США, а цілями були три ядерні об’єкти: Фордо, Натанз та Ісфахан.

Сполучені Штати атакували три об'єкти в Ірані, критичні для ядерної програми Тегерана, 21 червня 2025 року. Операція "Опівнічний молот" включала ударну групу із семи бомбардувальників B-2 і понад двох десятків крилатих ракет "Tomahawk". На брифінгу в Пентагоні 22 червня голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив, що в операції "Опівнічний молот" для підтримки атаки було залучено понад 125 літаків США. Ця атака стала першим випадком, коли Сполучені Штати застосували свою найбільшу бомбу для підриву бункерів GBU-57 Massive Ordinance Penetrator (MOP) у бойовому конфлікті, вказали у CSIS. Генерал Кейн підкреслив, що Сполучені Штати скинули 14 MOP по двох цілях.

