Операторы смогут получить лицензии на 4G в диапазоне 2600 МГц в феврале-марте - НКРСИ

"В случае успешного проведения тендера в диапазоне радиочастот 2600 МГц, выдача лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии "Международный подвижной (мобильная) связь ІМТ" по его результатам ожидается в феврале-марте 2018 года", - говорится в ответе на запрос.

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В НКРСИ также напомнили, что согласно их решению от 7 ноября 2017 года было решено провести тендер в диапазоне 2600 МГц. При этом, как уточнили в Комиссии, в объявлении о проведении тендера также указано, что сообщение о намерении принять участие в тендере и другие документы тендерного предложения будут приниматься НКРСИ с 13 листопала по 22 декабря 2017 года включительно.

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Срок начала пользования радиочастотным ресурсом по лицензии - шесть месяцев с даты оформления лицензии. В случае, если лицензия предусматривает использование радиочастотного ресурса в нескольких регионах, начало пользования радиочастотным ресурсом для первого региона - шесть месяцев с даты оформления лицензии, для второго - восемь, а далее с интервалом в два месяца.

Как сообщал УНН, Кабмин объявил конкурс по продаже лицензий на 4G.