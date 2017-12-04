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Оператори зможуть отримати ліцензії на 4G у діапазоні 2600 МГц у лютому-березні - НКРЗІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Мобільні оператори зможуть отримати ліцензії на користування радіочастотним ресурсом для впровадження технології 4G у діапазоні 2600 МГц у лютому-березні 2018 року у разі успішного проведення тендеру. Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у відповіді на інформаційний запит УНН.

"У разі успішного проведення тендеру в діапазоні радіочастот 2600 МГц, видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок ІМТ" за його результатами очікується у лютому-березні 2018 року", - йдеться у відповіді на запит.

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У НКРЗІ також нагадали, що відповідно до їхнього рішення від 7 листопада 2017 року було вирішено провести тендер у діапазоні 2600 МГц. При цьому, як уточнили в Комісії, в оголошені про проведення тендеру також зазначено, що повідомлення про намір взяти участь у тендері та інші документи тендерної пропозиції прийматимуться НКРЗІ з 13 листопада по 22 грудня 2017 року включно.

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Термін початку користування радіочастотним ресурсом за ліцензією - шість місяців з дати оформлення ліцензії. У разі, якщо ліцензія передбачає користування радіочастотним ресурсом у декількох регіонах, початок користування радіочастотним ресурсом для першого регіону - шість місяців з дати оформлення ліцензії, для другого - вісім, а далі з інтервалом у два місяці.

Як повідомляв УНН, Кабмін оголосив конкурс з продажу ліцензій на 4G.

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