Оператор лотерей "М.С.Л." помогает студентам адаптироваться на рынке труда
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. 20-21 октября 2016 года оператор государственных лотерей "М.С.Л." принял участие в четвёртом Национальном Форуме "Бизнес-Университеты. Навыки для Украины-2030", сообщает УНН.
Организатор - "Центр" Развитие корпоративной социальной ответственности". Генеральный партнер - Альянс USETI. Главная тема: "Дает ли образование необходимое? Что должны сделать университеты, чтобы предоставлять студентам те навыки, которые требуют работодатели?"
Спикерами мероприятия выступили представители "USETI" (США), Комиссии Великобритании по занятости и навыкам, "ECDL Foundation" (Бельгия), Стэнфордского университета, "Алматы Менеджмент Университет" (Казахстан), Института информационных технологий (Литва), "Singularity University", государственного университета телекоммуникаций, Украинского католического университета, Киевской школы экономики (KSE), компаний "Пролего", "Укртелеком", "Prometheus", "Люксофт".
Участникам была предложена насыщенная программа, разделенная по трем фокусами:
- "Навыки 2030":
1. Презентация отчета "Навыки для Украины 2030: взгляд бизнеса".
2. Панельная дискуссия "Навыки 2030: роль различных стейкхолдеров».
- "Практика: как развивать отдельные навыки":
1. Сесия1: "Развитие новых навыков" (Концепция предпринимательского университета; Развитие STEM-навыков; Развитие профессиональных навыков; Развитие навыков эмоционального интеллекта; Цифровые навыки).
2. Сесия2: "Решения для соединения разрыва в навыках: взгляды компаний, выпускников, университетов".
- "Навыки, инновации и будущее":
1. Сессия 3: "Инновационные методы преподавания новых навыков".
2. Вдохновляющее видение модели развития навыков в Украине-2030.
В рамках главных тезисов форума также состоялись две оживленные дискуссии:
- "Навыки Великобритании 2020: уроки для Украины» при поддержке Британского Совета в Украине и при участии Иэн Киндер - Председателя Комиссии Великобритании по вопросам занятости и профессиональной подготовки.
- "Технологический пакт 2020 в Нидерландах: возможности для Украины" при поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Украине и при участии Беатрис Бутс - представителя Европейской STEM-коалиции, заместителя директора Технологического Пакта (Нидерланды).
Все желающие имели возможность принять участие в работе интерактивных стендов, где нужно было определить темы, рекомендованные для включения в университетского курса:
- Стенд 1: Курс "Эмоциональный интеллект".
- Стенд 2: Курс "Познание себя, распланируете свою жизнь".
- Стенд 3: Курс "Карьерный рост".
- Стенд 4: Курс "Финансовая грамотность".
- Стенд 5: HEI Оценка (европейская модель оценки для университетов).
Также для делегатов были организованы семинары по ТОП-5 навыками:
- Технологии и командная работа. Робототехника.
- Эмоциональный интеллект.
- Предпринимательство: как интегрировать в образование.
- Коучинг в образовании.
- Лидерство.