Оператор лотерей “М.С.Л.” допомагає студентам адаптуватися на ринку праці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. 20-21 жовтня 2016 року оператор державних лотерей “М.С.Л.” взяв участь у 4-ому Національному Форумі “Бізнес-Університети. Навички для України-2030”, повідомляє УНН.
Організатор — “Центр “Розвиток Корпоративної соціальної відповідальності”. Генеральний партнер — Альянс USETI. Головна тема: “Чи дає освіта необхідне? Що повинні зробити університети, аби надавати студентам ті навички, яких потребують працедавці?”
Спікерами заходу виступили представники “USETI” (США), Комісії Великобританії по зайнятості та навичкам, “ECDL Foundation” (Бельгія), Стенфордського університету, “Алмати Менеджмент Університет” (Казахстан), Інституту інформаційних технологій (Литва), “Singularity University”, Державного університету телекомунікацій, Українського католицького університету, Київської школи економіки (KSE), компаній “Пролего”, “Укртелеком”, “Prometheus”, “Люксофт”.
Учасникам була запропонована насичена програма, поділена за трьома фокусами:
— “Навички 2030”:
1. Презентація звіту “Навички для України 2030: погляд бізнесу”.
2. Панельна дискусія “Навички 2030: роль різних стейкхолдерів”.
— “Практика: як розвивати окремі навички”:
1. Сесія1: “Розвиток нових навичок” (Концепція підприємницького університету; Розвиток STEM-навичок; Розвиток професійних навичок; Розвиток навичок емоційного інтелекту; Цифрові навички).
2. Сесія2: “Рішення для з’єднання розриву в навичках: погляди компаній, випускників, університетів”.
— “Навички, інновації і майбутнє”:
1. Сесія 3: “Інноваційні методи викладання нових навичок”.
2. Надихаюче бачення моделі розвитку навичок в Україні-2030 .
В рамках головних тез форуму також відбулись дві жваві дискусії:
— “Навички Великобританії 2020: Уроки для України” за підтримки Британської Ради в Україні та за участю Іен Кіндер — Голови Комісії Великобританії з питань зайнятості і професійної підготовки.
— “Технологічний пакт 2020 в Нідерландах: можливості для України” за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні та за участю Беатріс Бутс — представника Європейської STEM-коаліції, заступника Директора Технологічного Пакту (Нідерланди).
Усі бажаючи мали можливість прийняти участь у роботі інтерактивних стендів, де потрібно було визначити теми, рекомендовані для включення до університетського курсу:
— Стенд 1: Курс “Емоційний інтелект”.
— Стенд 2: Курс “Пізнання себе, розплануй своє життя”.
— Стенд 3: Курс “Кар’єрний розвиток”.
— Стенд 4: Курс “Фінансова грамотність”.
— Стенд 5: HEI Оцінка (європейська модель оцінки для університетів).
Також для делегатів були організовані семінари за ТОП-5 навичками:
— Технології і командна робота. Робототехніка.
— Емоційний інтелект.
— Підприємництво: як інтегрувати в освіту.
— Коучинг в освіті.
— Лідерство.