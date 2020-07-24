Оператор ГТС с начала года получил более 21 млрд грн за транзит из России

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 74487 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104683 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109580 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137856 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112083 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 133693 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102473 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102648 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104897 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102205 просмотра

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Актуальное
Оператор ГТС с начала года получил более 21 млрд грн за транзит из России

Оператор ГТС с начала года получил более 21 млрд грн за транзит из России

Киев  •  УНН

 • 11926 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. За первые полгода ООО "Оператор ГТС Украины" получил около 21,5 млрд грн за предоставление услуг по транзиту газа из России в страны ЕС и Молдовы. Об этом сообщает пресс служба ОГТСУ, передает УНН.

"По оперативной информации финансового департамента, за первые 6 месяцев ОГТСУ получил 29,4 млрд грн доходов, из которых 73% (около 21,5 млрд - ред.) - за предоставление услуг по транзиту газа из РФ в страны ЕС и Молдовы, а остальные 27% - за услуги транспортировки в Украину, за услуги по суточной балансировке и прочее. Общая сумма расходов за этот период составила 10,1 млрд грн", - сообщили в компании.

Оператор ГТС отмечает, что более половины расходов были использованы на приобретение природного газа для производственных нужд и услуг балансировки. Остальные - на техническое обслуживание и текущие ремонты объектов ГТС, горюче-смазочные материалы и реагенты, налоги и другие производственные расходы.

Напомним, Оператор ГТС Украины в этом году планирует получить доход на уровне 60 млрд грн, из них 35 млрд грн пойдут в госбюджет.

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