Оператор ГТС з початку року отримав понад 21 млрд грн за транзит з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. За перші півроку ТОВ “Оператор ГТС України” отримав близько 21,5 млрд грн за надання послуг з транзиту газу з Росії до країн ЄС та Молдови. Про це інформує пресслужба ОГТСУ, передає УНН.
“За оперативною інформацією фінансового департаменту, за перші 6 місяців ОГТСУ отримав 29,4 млрд грн доходів, з яких 73% (близько 21,5 млн — ред.)— за надання послуг з транзиту газу з РФ до країн ЄС та Молдови, а інші 27% — за послуги транспортування в Україні, за послуги з добового балансування та інше. Загальна сума витрат за цей період становила 10,1 млрд грн”, — повідомили в компанії.
Оператор ГТС зазначає, що більше половини витрат були використані на придбання природного газу для виробничих потреб та послуг балансування. Решта — на технічне обслуговування та поточні ремонти об’єктів ГТС, паливо-мастильні матеріали та реагенти, податки та інші виробничі витрати.
Нагадаємо, Оператор ГТС України цього року планує отримати дохід на рівні 60 млрд грн, з них 35 млрд грн підуть до держбюджету.