Оператор ГТС планує цього року сплатити до бюджету 35 млрд грн

“Я вважаю, що Оператор відбувся. По-перше, ми забезпечуємо виконання як транзиту, так і транспортування газу для українських споживачів в повному обсязі. Наша компанія стає дуже потужною державною компанією. Наш дохід цього року ми очікуємо на рівні 60 млрд грн. Загальний внесок нашої компанії в держбюджет ми очікуємо на рівні 35 млрд грн - це близько 3% держбюджету. Я вважаю, що це дуже суттєвий внесок нашої компанії в розвиток країни”, - сказав Макогон.

Нагадаємо, за інформацією Оператора, ЄС запропонував план створення спеціальної інфраструктури з транспортування водню, до якого пропонується долучитись Україні.



