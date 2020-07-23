Оператор ГТС планує цього року сплатити до бюджету 35 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня.УНН. Оператор ГТС України цього року планує отримати дохід на рівні 60 млрд грн, з них 35 млрд грн підуть до держбюджету. Про це заявив під час онлайн-дискусії щодо незалежності Оператора повідомив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон, передає кореспондент УНН.
“Я вважаю, що Оператор відбувся. По-перше, ми забезпечуємо виконання як транзиту, так і транспортування газу для українських споживачів в повному обсязі. Наша компанія стає дуже потужною державною компанією. Наш дохід цього року ми очікуємо на рівні 60 млрд грн. Загальний внесок нашої компанії в держбюджет ми очікуємо на рівні 35 млрд грн - це близько 3% держбюджету. Я вважаю, що це дуже суттєвий внесок нашої компанії в розвиток країни”, - сказав Макогон.
Нагадаємо, за інформацією Оператора, ЄС запропонував план створення спеціальної інфраструктури з транспортування водню, до якого пропонується долучитись Україні.