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Українська економіка може отримати мільярди євро інвестицій ЄС завдяки новій ініціативі - Оператор ГТС

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. ЄС запропонував план створення спеціальної інфраструктури з транспортування водню, до якого пропонується долучитись Україні. Про це у Facebook написав директор ТОВ “Оператор ГТС України” Сергій Макогон, передає УНН.

"ЄС запропонував план створення спеціальної інфраструктури з транспортування водню "European Hydrogen Backbone". Їх дослідження показує, що існуюча газова інфраструктура може бути модифікована для транспортування водню з розумними витратами", - написав Макогон.

З його слів, згідно плану, до 2030 року Європі потрібно 40 ГВт електролізерів на території блоку і 40 ГВт в сусідніх країнах для експорту водню в Євросоюз.

При цьому на території ЄС буде вироблятись до 10 млн тон відновлюваного водню.

"Відповідно, Комісія буде підтримувати установку 40 ГВт електролізерів до 2030 р, причому 10 ГВт пропонується реалізувати Україні. Це наш унікальний шанс, який ми не можемо упустити. Це мільярди євро інвестицій ЄС в економіку України! Оператор ГТС України вже активно працює над підтримкою цієї європейської ініціативи. Активно проводимо аналіз можливостей по використанню української ГТС для транспортування водню в ЄС", - повідомив очільник ОГТСУ.

Як повідомляв УНН, Макогон раніше заявив, що у 2020 році очікує рекордних показників зберігання газу.

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