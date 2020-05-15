Оператор ГТС України очікує на рекордні показники зберігання газу цього року

"Макогон очікує рекордних показників зберігання газу цього року, оскільки багато компаній-нерезидентів активно користуються нещодавно запущеною послугою short-haul", - зазначили у пресслужбі.

Повідомляється, що ОГТСУ запустив short-haul на своїх західних кордонах з початком цього року, сподіваючись залучити іноземні компанії використовувати цю послугу або для транзиту на короткі відстані між країнами-членами ЄС, або для зберігання газу в ПСГ України, використовуючи значні обсяги ПСГ – близько 30 млрд куб. м.

"На п’ятий місяць результати перевищили очікування ОГТСУ. Український імпорт газу зріс до 3,9 млрд куб. м за перші чотири місяці 2020 року, що на 59% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року", - зазначають у компанії.

Як повідомлялося в УНН, обсяг газу у підземних сховищах України, станом на 13 травня, збільшився до 17,175 млрд куб. м.