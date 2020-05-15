Україна закачала у ПСГ ще 50 млн куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 13 травня збільшився до 17,175 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".
За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 50,15 млн куб. м газу.
З ПСГ України протягом доби газ не відбирався.
При цьому в даних за 13 травня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 14,37 млн куб. м, з Угорщини газ не надходив, з Польщі - 4,04 млн куб. м блакитного палива.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, ціна газу для населення у квітні знизилася на 15% у порівнянні з місяцем раніше.