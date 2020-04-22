Нафтогаз: ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%

КИЇВ. 22 квітня. УНН. У квітні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК “Нафтогаз України” постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,9 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Про це УНН повідомили у пресслужбі Нафтогазу.