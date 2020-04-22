Нафтогаз: цена газа для населения в апреле снизилась на 15%

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В апреле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нафтогаза.