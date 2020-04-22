Нафтогаз: цена газа для населения в апреле снизилась на 15%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В апреле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нафтогаза.
"Это на 15% меньше, чем в марте 2020 года. В общем, цена газа для населения упала на 38%, начиная с января 2020 года", - говорится в сообщении.
По словам председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева, снижение цен на газ третий месяц подряд - позитивный сигнал для людей.
"Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены Нафтогаза. В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий", - отметил Коболев.
Как сообщал УНН, в марте оптовая цена на газ для населения снизилась на 14%.