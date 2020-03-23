У березні оптова ціна за газ для населення знизилась на 14%

ukru
20 березня, 16:58 • 77526 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 150694 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 247789 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 249696 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 248154 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 231086 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200577 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185880 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146135 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150225 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.5 м/с
66 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

20 березня, 17:24 • 19905 перегляди
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 19965 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 34737 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 33420 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 22084 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 247789 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 249696 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 248154 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 231086 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200577 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 79272 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 26927 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140265 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153864 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113233 перегляди
Актуальне
У березні оптова ціна за газ для населення знизилась на 14%

У березні оптова ціна за газ для населення знизилась на 14%

Київ • УНН

 • 19417 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. У березні оптова ціна на газ для населення та виробників знизилась на 14%, порівняно з лютим 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.

“В умовах карантину і розгортання економічної кризи, Уряд прагне мінімізувати витрати людей на комунальні послуги, які зростуть у зв’язку із збільшенням часу їх перебування вдома. Один з шляхів мінімізації — здешевлення газу для українців. Оптова ціна на природній газ, яку Уряд і Нафтогаз забезпечили для потреб населення та виробників тепла у березні 2020 року, на 14% менше, ніж минулого місяця. Це дозволяє регіональним збутовим компаніям забезпечити зниження тарифу на 9-13% у порівнянні з лютим”, — сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Повідомляється, що ціна становитиме 3,40 грн за кубометр без урахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами. Така ціна у березні сформувалась завдяки тому, що на внутрішньому ринку з’явився новий ліквідний ціновий індикатор. Оператор Газотранспортної системи України провів тендер на закупівлю газу на період постачання за березень-грудень 2020 року і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на купівлю-продаж газу.

“При розрахунку ціни газу для населення на березень Нафтогаз вирішив взяти до уваги нові ринкові обставини. Оскільки Постановою Кабінету Міністрів задається максимально допустимий рівень ціни, Нафтогаз обрав найменшу індикативну ціну з двох можливих опцій: розрахованої за постановою КМУ та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на постачання газу Оператору ГТС України. Таким чином, оптова ціна березня встановлена на рівні, що на 14% нижчий за ціну лютого. А оптовий прейскурант Нафтогазу є основою для формування роздрібних цін, які належать до зони відповідальності регіональних збутових компаній”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, компенсація до субсидії на час карантину сягатиме в середньому 300 гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.26
Bitcoin
$84,677.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.50
Ethereum
$1,987.71