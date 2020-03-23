Компенсація до субсидії на час карантину сягатиме в середньому 300 грн - Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Сім’ї, які отримують субсидії, на період карантину, як очікується, отримають додаткову компенсацію обсягом близько 300 грн. Про це під час брифінгу у понеділок сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.
“Уряд гарантує безперебійну роботу програми житлових субсидій. Більше того, ми зараз посилюємо цей напрям роботи на період карантину. На найближчому засіданні уряду ми будемо пропонувати до прийняття рішення, яким хочемо встановити додаткову компенсацію витрат для 3 млн домогомподасртв (які сьогодні отримують субсидію) на оплату окремих комунальних послуг в період карантину”, - сказала Лазебна.
Міністр зазначила, що відповідна компенсація буде надаватися за рахунок збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для підігрівання їжі, підігріву води, користування холодною і гарячою водою.
“Кожна сім’я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію за ці витрати. В середньому це буде близько 300 грн”, - додала Лазебна.
Нагадаємо, за інформацією Мінсоцполітики, рівень оплати за житлово-комунальні послуги і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право отримання пільги або житлової субсидії протягом терміну їх отримання.