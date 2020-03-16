У Мінсоцполітики пояснили, за яких умов борги за комуналку впливатимуть на субсидії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Рівень оплати за житлово-комунальні послуги і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право отримання пільги або житлової субсидії протягом терміну їх отримання. Про це на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції сказав заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.
"У зв’язку з наближенням терміну оплати житлово-комунальних послуг, що традиційно відбувається близько 20-го числа кожного місяця, у інформаційному просторі наразі з’являються інформація про певні питання надання житлових субсидій та пільг", - сказав Музиченко.
З його слів, в ЗМІ розповсюджуються дані про те, що у разі, якщо одержувач субсидії або пільги невчасно оплатив житлово-комунальні послуги, то він фактично втрачає право на відповідні види соціальної підтримки.
"Хочемо спростувати цю інформацію і заспокоїти громадян, які одержують пільги і субсидії: оскільки рівень оплати за житлово-комунальні послуги і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право отримання пільги або житлової субсидії протягом терміну їх отримання, тобто, до завершення поточного опалювального сезону", - зазначив заступник міністра.
Він пояснив: наявність простроченої на 2 місяці заборгованості впливатиме на право одержання житлових субсидій на наступний період їх отримання, що визначатиметься з травня 2020 року.
"Таким чином, важливо, щоб у травні поточного року у одержувачів пільг і субсидій була відсутня прострочена понад 2 місяці заборгованість. Уточнюю: це наразі борг, який буде у громадян станом на травень 2020 року за спожиті послуги у лютому поточного року", - додав він.
Нагадаємо, у Мінсоцполітики закликають сплачувати комуналку без відвідування банків та Укрпошти.