У Мінсоцполітики пояснили, за яких умов борги за комуналку впливатимуть на субсидії

КИЇВ. 16 березня. УНН. Рівень оплати за житлово-комунальні послуги і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право отримання пільги або житлової субсидії протягом терміну їх отримання. Про це на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції сказав заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.