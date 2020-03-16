У Мінсоцполітики закликають сплачувати комуналку без відвідування банків та Укрпошти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Для оплати житлово-комунальних послуг українців закликають по можливості не відвідувати відповідні відділення банків та Укрпошти. Про це на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції сказав заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.
“Звертаємо увагу: для оплати житлово-комунальних послуг не обов’язково особисто відвідувати відповідні відділення банків та Укрпошту, утворюючи черги та скупчення людей”, — сказав Музиченко.
З його слів, на сьогодні існують декілька варіантів оплати послуг, які дозволяють зробити це дистанційно, зокрема використовуючи особисті кабінети, інтернет-банкінг і взагалі мережу інтернет.
“Звертаємось до рідних і близьких пенсіонерів, осіб похилого віку, маломобільних категорій населення з проханням допомогти вашим бабусям і дідусям, мамам і татам розібратись та оплатити комунальні послуги по можливості без відвідування закладів банків та відділень Укрпошти та зробити це за них. Хочемо звернути увагу, що для самотніх громадян, які перебувають на соціальному обслуговуванні у територіальних центрах соціального обслуговування, допомогу із оплатою рахунків за житлово-комунальні послуги нададуть соціальні працівники, які надають відповідні соціальні послуги таким громадянам”, — повідомив заступник міністра.
Він додав, що Мінсоцполітики вже надало відповідні завдання органам виконавчої влади та місцевого самоврядування для організації такої роботи.
Додамо, у Мінсоцполітики повідомили, як буде здійснено виплату і доставку пенсій.