Пандемія коронавірусу: у Мінсоцполітики повідомили, як буде здійснено виплату і доставку пенсій

КИЇВ. 16 березня. УНН. Здійснення виплати і доставки пенсії для громадян України у період посилених заходів щодо недопущення поширення коронавірусу в Україні буде частково, як і раніше, відбуватись шляхом перерахунку на банківські картки, частково пенсії доставлятиме Укрпошта. Про це на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції сказав заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.