Пандемія коронавірусу: у Мінсоцполітики повідомили, як буде здійснено виплату і доставку пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Здійснення виплати і доставки пенсії для громадян України у період посилених заходів щодо недопущення поширення коронавірусу в Україні буде частково, як і раніше, відбуватись шляхом перерахунку на банківські картки, частково пенсії доставлятиме Укрпошта. Про це на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції сказав заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.
“Ще одне питання, про яке ми сьогодні хотіли б поінформувати — це забезпечення соцзахисту населення, зокрема здійснення виплати і доставки пенсії та соціальних допомог, а також житлових субсидій”, — сказав Музиченко.
З його слів, на сьогоднішній день близько 2/3 одержувачів пенсій та соціальних допомог отримують її за допомогою перерахунків на банківські картки.
“Тому для цих громадян жодних змін у механізмах і термінах отримання відповідних виплат не відбулось. При цьому майже 1/3 одержувачів пенсій та соціальних допомог, особливо маломобільних категорій, отримає їх через Укрпошту, зокрема шляхом доставки безпосередньо додому. Наразі такі виплати також здійснюються відповідно до визначених графіків. Працівники Укрпошти працюють у звичайному режимі”, — додав він.
Додамо, Укрпошта працює у звичайному режимі, але змінила правила відвідування на час карантину.