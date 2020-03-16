Пандемия коронавируса: в Минсоцполитики сообщили, как будет осуществлен выплату и доставку пенсий

КИЕВ. 16 марта. УНН. Осуществление выплаты и доставки пенсии для граждан Украины в период усиленных мер по недопущению распространения коронавируса в Украине будет частично, как и по прежнему, происходить путем пересчета на банковские карточки, частично пенсии доставлять Укрпочта. Об этом на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции сказал заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает корреспондент УНН.