Пандемия коронавируса: в Минсоцполитики сообщили, как будет осуществлен выплату и доставку пенсий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Осуществление выплаты и доставки пенсии для граждан Украины в период усиленных мер по недопущению распространения коронавируса в Украине будет частично, как и по прежнему, происходить путем пересчета на банковские карточки, частично пенсии доставлять Укрпочта. Об этом на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции сказал заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает корреспондент УНН.
“Еще один вопрос, о котором мы сегодня хотели бы проинформировать — это обеспечение соцзащиты населения, в частности осуществление выплаты и доставки пенсий и социальных пособий, а также жилищных субсидий”, — сказал Музыченко.
По его словам, на сегодняшний день около 2/3 получателей пенсий и социальных пособий получают ее с помощью пересчета на банковские карточки.
“Поэтому для этих граждан никаких изменений в механизмах и сроках получения соответствующих выплат не произошло. При этом почти 1/3 получателей пенсий и социальных пособий, особенно маломобильных категорий, получит их через Укрпочту, в частности путем доставки непосредственно домой. Сейчас такие выплаты также осуществляются в соответствии с определенными графиков. Работники Укрпочты работают в обычном режиме”, — добавил он.
Добавим, Укрпочта работает в обычном режиме, но изменила правила посещения на время карантина.