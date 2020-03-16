Пандемия коронавируса: в Минсоцполитики сообщили, как будет осуществлен выплату и доставку пенсий

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102396 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105263 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107250 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106069 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115030 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101275 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105637 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106719 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131626 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130471 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Осуществление выплаты и доставки пенсии для граждан Украины в период усиленных мер по недопущению распространения коронавируса в Украине будет частично, как и по прежнему, происходить путем пересчета на банковские карточки, частично пенсии доставлять Укрпочта. Об этом на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции сказал заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает корреспондент УНН.

“Еще один вопрос, о котором мы сегодня хотели бы проинформировать — это обеспечение соцзащиты населения, в частности осуществление выплаты и доставки пенсий и социальных пособий, а также жилищных субсидий”, — сказал Музыченко.

По его словам, на сегодняшний день около 2/3 получателей пенсий и социальных пособий получают ее с помощью пересчета на банковские карточки.

“Поэтому для этих граждан никаких изменений в механизмах и сроках получения соответствующих выплат не произошло. При этом почти 1/3 получателей пенсий и социальных пособий, особенно маломобильных категорий, получит их через Укрпочту, в частности путем доставки непосредственно домой. Сейчас такие выплаты также осуществляются в соответствии с определенными графиков. Работники Укрпочты работают в обычном режиме”, — добавил он.

Добавим, Укрпочта работает в обычном режиме, но изменила правила посещения на время карантина.

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