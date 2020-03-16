Укрпошта працює у звичайному режимі, але змінила правила відвідування на час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Укрпошта продовжує працювати у звичайному режимі, проте у період карантину для протидії коронавірусу з’явилось кілька правил відвідування, що допоможуть зберегти здоров’я відвідувачів та працівників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає УНН.
“Укрпошта працює для вас у звичайному режимі, і ми будемо робити все, щоб ви зручно змогли скористатися нашими послугами, навіть у період карантину. Але ми просимо вас звернути увагу на деякі зміни, які допоможуть зберегти здоров’я вам та нашим працівникам”, — написав Смілянський.
Так, відбулись наступні зміни, і відвідувачам рекомендують:
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- не заходити за жовту (сіру) лінію, якщо біля стійки обслуговується клієнт. Підходьте лише тоді, коли вікно вільне.
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- якщо бачите чергу, не заходьте у відділення (за нормальної погоди), почекайте, будь ласка, і зайдіть, коли черга стане меншою.
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- в Укрпошті працюють “щасливі години”, коли комісія за сплату комунальних платежів до 13:00 вдвічі менша, ніж після. Якщо у вас є така можливість, приходьте після 13:00, щоб найменш захищені верстви населення, а також групи найбільшого ризику для короновірусу змогли скористатися нашими послугами вранці.
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Як раніше повідомляв УНН, компанія й надалі доставлятиме пенсії та грошові виплати мільйонам клієнтів, особливо пенсіонерам, які є найбільш вразливою категорією можливого інфікування коронавірусом.
Нагадаємо, що в Україні лабораторно підтверджено уже п’ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19.