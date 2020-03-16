Укрпочта работает в обычном режиме, но изменила правила посещения на время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Укрпочта продолжает работать в обычном режиме, однако в период карантина для противодействия коронавирусу появилось несколько правил посещения, которые помогут сохранить здоровье посетителей и работников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает УНН.
"Укрпочта работает для вас в обычном режиме, и мы будем делать все, чтобы вы удобно смогли воспользоваться нашими услугами, даже в период карантина. Но мы просим вас обратить внимание на некоторые изменения, которые помогут сохранить здоровье вам и нашим работникам", - написал Смелянский.
Так, состоялись следующие изменения, и посетителям рекомендуют:
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- не входить в желтую (серую) линию, если у стойки обслуживается клиент. Подходите только тогда, когда окно свободно.
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- если видите очередь, не заходите в отделение (при нормальной погоде), подождите, пожалуйста, и зайдите, когда очередь станет меньше.
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- в Укрпочте работают "счастливые часы", когда комиссия за оплату коммунальных платежей до 13:00 вдвое меньше, чем после. Если у вас есть такая возможность, приходите после 13:00, чтобы наименее защищенные слои населения, а также группы наибольшего риска для короновируса смогли воспользоваться нашими услугами по утрам.
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Как ранее сообщал УНН, компания и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавирусом.
Напомним, что в Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.