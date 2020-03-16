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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104938 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107621 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109559 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108168 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117960 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101920 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106116 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106796 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131691 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130503 просмотра

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Укрпочта работает в обычном режиме, но изменила правила посещения на время карантина

Укрпочта работает в обычном режиме, но изменила правила посещения на время карантина

Киев  •  УНН

 • 18128 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Укрпочта продолжает работать в обычном режиме, однако в период карантина для противодействия коронавирусу появилось несколько правил посещения, которые помогут сохранить здоровье посетителей и работников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает УНН.

"Укрпочта работает для вас в обычном режиме, и мы будем делать все, чтобы вы удобно смогли воспользоваться нашими услугами, даже в период карантина. Но мы просим вас обратить внимание на некоторые изменения, которые помогут сохранить здоровье вам и нашим работникам", - написал Смелянский.

Так, состоялись следующие изменения, и посетителям рекомендуют:

  • не входить в желтую (серую) линию, если у стойки обслуживается клиент. Подходите только тогда, когда окно свободно.
  • если видите очередь, не заходите в отделение (при нормальной погоде), подождите, пожалуйста, и зайдите, когда очередь станет меньше.
  • в Укрпочте работают "счастливые часы", когда комиссия за оплату коммунальных платежей до 13:00 вдвое меньше, чем после. Если у вас есть такая возможность, приходите после 13:00, чтобы наименее защищенные слои населения, а также группы наибольшего риска для короновируса смогли воспользоваться нашими услугами по утрам.

Как ранее сообщал УНН, компания и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавирусом.

Напомним, что в Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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