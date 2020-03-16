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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104011 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Минсоцполитики призывают платить коммуналку без посещения банков и Укрпочты

В Минсоцполитики призывают платить коммуналку без посещения банков и Укрпочты

Киев  •  УНН

 • 14334 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Для оплаты жилищно-коммунальных услуг украинцев призывают по возможности не посещать соответствующие отделения банков и Укрпочты. Об этом на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции сказал заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает корреспондент УНН.

“Обращаем внимание: для оплаты жилищно-коммунальных услуг не обязательно лично посещать соответствующие отделения банков и Укрпочту, образуя очереди и скопления людей”, — сказал Музыченко.

По его словам, на сегодня существует несколько вариантов оплаты услуг, которые позволяют сделать это дистанционно, в том числе используя личные кабинеты, интернет-банкинг и вообще сеть интернет.

“Обращаемся к родным и близким пенсионеров, пожилых людей, маломобильных категорий населения с просьбой помочь вашим бабушкам и дедушкам, мамам и папам разобраться и оплатить коммунальные услуги по возможности без посещения заведений банков и отделений Укрпочты и сделать это за них. Хотим обратить внимание, что для одиноких граждан, состоящих на социальном обслуживании в территориальных центрах социального обслуживания, помощь с оплатой счетов за жилищно-коммунальные услуги предоставят социальные работники, оказывающие соответствующие социальные услуги таким гражданам”, — сообщил замминистра.

Он добавил, что Минсоцполитики уже предоставило соответствующие задачи органам исполнительной власти и местного самоуправления для организации такой работы.

Добавим, в Минсоцполитики сообщили, как будет осуществлен выплату и доставку пенсий.

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