В Минсоцполитики призывают платить коммуналку без посещения банков и Укрпочты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Для оплаты жилищно-коммунальных услуг украинцев призывают по возможности не посещать соответствующие отделения банков и Укрпочты. Об этом на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции сказал заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает корреспондент УНН.
“Обращаем внимание: для оплаты жилищно-коммунальных услуг не обязательно лично посещать соответствующие отделения банков и Укрпочту, образуя очереди и скопления людей”, — сказал Музыченко.
По его словам, на сегодня существует несколько вариантов оплаты услуг, которые позволяют сделать это дистанционно, в том числе используя личные кабинеты, интернет-банкинг и вообще сеть интернет.
“Обращаемся к родным и близким пенсионеров, пожилых людей, маломобильных категорий населения с просьбой помочь вашим бабушкам и дедушкам, мамам и папам разобраться и оплатить коммунальные услуги по возможности без посещения заведений банков и отделений Укрпочты и сделать это за них. Хотим обратить внимание, что для одиноких граждан, состоящих на социальном обслуживании в территориальных центрах социального обслуживания, помощь с оплатой счетов за жилищно-коммунальные услуги предоставят социальные работники, оказывающие соответствующие социальные услуги таким гражданам”, — сообщил замминистра.
Он добавил, что Минсоцполитики уже предоставило соответствующие задачи органам исполнительной власти и местного самоуправления для организации такой работы.
Добавим, в Минсоцполитики сообщили, как будет осуществлен выплату и доставку пенсий.