В Минсоцполитики объяснили, при каких условиях долги за коммуналку будут влиять на субсидии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения льготы или жилищной субсидии в течение срока их получения. Об этом на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции сказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает корреспондент УНН.

"В связи с приближением срока оплаты жилищно-коммунальных услуг, который традиционно проходит около 20-го числа каждого месяца, в информационном пространстве появляется информация об определенных вопросах предоставления жилищных субсидий и льгот", - сказал Музыченко.

По его словам, в СМИ распространяются сведения о том, что в случае, если получатель субсидии или льготы не вовремя оплатил жилищно-коммунальные услуги, то он фактически теряет право на соответствующие виды социальной поддержки.

"Хотим опровергнуть эту информацию и успокоить граждан, получающих льготы и субсидии: поскольку уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения льготы или жилищной субсидии в течение срока их получения, то есть до завершения текущего отопительного сезона", - отметил замминистра.

Он пояснил: наличие просроченной на 2 месяца задолженности будет влиять на право получения жилищных субсидий на следующий период их получения, что будет определяться с мая 2020 года.

"Таким образом, важно, чтобы в мае текущего года у получателей льгот и субсидий отсутствовала просроченная более 2 месяцев задолженность. Уточняю: это пока долг, который будет у граждан по состоянию на май 2020-го за потребленные услуги в феврале текущего года", - добавил он.

Напомним, в Минсоцполитики призывают платить коммуналку без посещения банков и Укрпочты.

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