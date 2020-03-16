В Минсоцполитики объяснили, при каких условиях долги за коммуналку будут влиять на субсидии

КИЕВ. 16 марта. УНН. Уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения льготы или жилищной субсидии в течение срока их получения. Об этом на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции сказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает корреспондент УНН.