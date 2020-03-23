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Компенсация к субсидии на время карантина будет достигать в среднем 300 грн - Минсоцполитики

Компенсация к субсидии на время карантина будет достигать в среднем 300 грн - Минсоцполитики

Киев  •  УНН

 • 23509 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Семьи, которые получают субсидии, на период карантина, как ожидается, получат дополнительную компенсацию в размере около 300 грн. Об этом во время брифинга в понедельник сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебна, передает корреспондент УНН.

"Правительство гарантирует бесперебойную работу программы жилищных субсидий. Более того, мы сейчас усиливаем это направление работы на период карантина. На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать к принятию решения, которыми хотим установить дополнительную компенсацию расходов на 3 млн домогомподасртв (которые сегодня получают субсидию) на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина", - сказала Лазебна.

Министр отметила, что соответствующая компенсация будет предоставляться за счет увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для подогрева пищи, подогрева воды, пользования холодной и горячей водой.

"Каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти расходы. В среднем это будет около 300 грн", - добавила Лазебна.

Напомним, по информации Минсоцполитики, уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения льготы или жилищной субсидии в течение срока их получения.

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