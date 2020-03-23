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В марте оптовая цена на газ для населения снизилась на 14%

В марте оптовая цена на газ для населения снизилась на 14%

Киев  •  УНН

 • 19415 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В марте оптовая цена на газ для населения и производителей снизилась на 14% по сравнению с февралем 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"В условиях карантина и развертывания экономического кризиса, Правительство стремится минимизировать затраты людей на коммунальные услуги, которые вырастут в связи с увеличением времени их пребывания дома. Один из путей минимизации - удешевление газа для украинцев. Оптовая цена на природный газ, которую правительство и Нафтогаз обеспечили для нужд населения и производителей тепла в марте 2020 года, на 14% меньше, чем в прошлом месяце. Это позволяет региональным сбытовым компаниям обеспечить снижение тарифа на 9-13% по сравнению с февралем", - сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сообщается, что цена составит 3,40 грн за кубометр без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами. Такая цена в марте сформировалась благодаря тому, что на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. Оператор газотранспортной системы Украины провел тендер на закупку газа на период поставки за март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.

"При расчете цены газа для населения на март Нафтогаз решил взять во внимание новые рыночные обстоятельства. Поскольку Постановлением Кабинета Министров задается максимально допустимый уровень цены, Нафтогаз выбрал наименьшее индикативную цену из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС Украины. Таким образом, оптовая цена марта установлена на уровне, что на 14% ниже цены февраля. А оптовый прейскурант Нафтогаза является основой для формирования розничных цен, которые относятся к зоне ответственности региональных сбытовых компаний", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, компенсация к субсидии на время карантина будет достигать в среднем 300 гривен.

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