Оператор ГТС Украины ожидает на рекордные показатели хранения газа в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в 2020 году ожидает рекордных показателей хранения газа. Об этом он заявил в интервью ICIS, обнародованном на сайте ОГТСУ, передает УНН.
"Макогон ожидает рекордных показателей хранения газа в этом году, так как многие компании-нерезиденты активно пользуются недавно запущенной услугой short-haul", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что ОГТСУ запустил short-haul на своих западных границах с началом этого года, надеясь привлечь иностранные компании использовать эту услугу или для транзита на короткие расстояния между странами-членами ЕС, или для хранения газа в ПХГ Украины, используя значительные объемы ПХГ - около 30 млрд куб. м.
"На пятый месяц результаты превысили ожидания ОГТСУ. Украинский импорт газа вырос до 3,9 млрд куб. м за первые четыре месяца 2020 года, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - отмечают в компании.
Как сообщалось в УНН, объем газа в подземных хранилищах Украины, по состоянию на 13 мая, увеличился до 17,175 млрд куб. м.