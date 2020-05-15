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Оператор ГТС Украины ожидает на рекордные показатели хранения газа в этом году

Киев • УНН

 • 13958 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в 2020 году ожидает рекордных показателей хранения газа. Об этом он заявил в интервью ICIS, обнародованном на сайте ОГТСУ, передает УНН.

Оператор ГТС Украины ожидает на рекордные показатели хранения газа в этом году

"Макогон ожидает рекордных показателей хранения газа в этом году, так как многие компании-нерезиденты активно пользуются недавно запущенной услугой short-haul", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что ОГТСУ запустил short-haul на своих западных границах с началом этого года, надеясь привлечь иностранные компании использовать эту услугу или для транзита на короткие расстояния между странами-членами ЕС, или для хранения газа в ПХГ Украины, используя значительные объемы ПХГ - около 30 млрд куб. м.

"На пятый месяц результаты превысили ожидания ОГТСУ. Украинский импорт газа вырос до 3,9 млрд куб. м за первые четыре месяца 2020 года, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - отмечают в компании.

Как сообщалось в УНН, объем газа в подземных хранилищах Украины, по состоянию на 13 мая, увеличился до 17,175 млрд куб. м.

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