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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 15:53 • 112685 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116975 просмотра

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Украинская экономика может получить миллиарды евро инвестиций ЕС благодаря новой инициативе - Оператор ГТС

Украинская экономика может получить миллиарды евро инвестиций ЕС благодаря новой инициативе - Оператор ГТС

Киев  •  УНН

 • 16988 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. ЕС предложил план создания специальной инфраструктуры по транспортировке водорода, к которому предлагается приобщиться Украине. Об этом в Facebook написал директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает УНН.

"ЕС предложил план создания специальной инфраструктуры по транспортировке водорода "European Hydrogen Backbone". Их исследование показывает, что существующая газовая инфраструктура может быть модифицирована для транспортировки водорода с разумными затратами", - написал Макогон.

По его словам, согласно плану, к 2030 году Европе нужно 40 ГВт электролизеров на территории блока и 40 ГВт в соседних странах для экспорта водорода в Евросоюз.

При этом на территории ЕС будет производиться до 10 млн тонн возобновляемого водорода.

"Соответственно, Комиссия будет поддерживать установку 40 ГВт электролизеров до 2030 г., причем 10 ГВт предлагается реализовать Украине. Это наш уникальный шанс, который мы не можем упустить. Это миллиарды евро инвестиций ЕС в экономику Украины! Оператор ГТС Украины уже активно работает над поддержкой этой европейской инициативы. Активно проводим анализ возможностей по использованию украинской ГТС для транспортировки водорода в ЕС", - сообщил глава ОГТСУ.

Как сообщал УНН, Макогон ранее заявил, что в 2020 году ожидает рекордных показателей хранения газа.

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