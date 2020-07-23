Оператор ГТС планирует в этом году уплатить в бюджет 35 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 липня.УНН. Оператор ГТС Украины в этом году планирует получить доход на уровне 60 млрд грн, из них 35 млрд грн пойдут в госбюджет. Об этом заявил во время онлайн-дискуссии о независимости Оператора сообщил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон, передает корреспондент УНН.
"Я считаю, что Оператор состоялся. Во-первых, мы обеспечиваем выполнение как транзита, так и транспортировку газа для украинских потребителей в полном объеме. Наша компания становится очень мощной государственной компанией. Наш доход в этом году мы ожидаем на уровне 60 млрд грн. Общий вклад нашей компании в госбюджет мы ожидаем на уровне 35 млрд грн - это около 3% госбюджета. Я считаю, что это очень существенный вклад нашей компании в развитие страны", - сказал Макогон.
Напомним, по информации Оператора, ЕС предложил план создания специальной инфраструктуры по транспортировке водорода, к которому предлагается приобщиться Украине.